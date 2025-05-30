I la dama d’Elx? I el Guernica?
Per què la dama d’Elx no és a Elx? Per què el Guernica no és a Guernica? Per què les raons de conservació d’aquestes obres esgrimides per no treure-les de Madrid no serveixen per impedir que surtin del MNAC les pintures murals de Sixena, el risc de deteriorament de les quals és mil vegades superior? Per què Aragó no reclama les obres d’art de Sixena que són a El Prado? Per què Aragó no reclama les obres d’art de Sixena que són a Toledo? Per què Aragó només reclama les obres d’art de Sixena que són a Catalunya? Per què Aragó no trasllada a Sixena les obres d’art de Sixena que són a Saragossa i a Osca? Per què no s’ha executat la sentència dels papers de Salamanca? Per què el Vaticà va segregar del bisbat de Lleida el juny del 1995, fa ara 30 anys, les parròquies ubicades en zona aragonesa? Per què aquest mateix Vaticà, en aquell moment amb forta ascendència de l’Opus Dei, va ordenar que les obres del Museu de Lleida procedents de la Franja tornessin a les parròquies? Per què aquest mateix Vaticà es va negar a analitzar l’exhaustiva documentació, en part procedent de la tesi doctoral de la conservadora del Museu avui jubilada Carmen Berlabé, que el llavors bisbe Ciuraneta va protocolitzar davant de notari? Per què el jutjat oscenc que va jutjar aquest plet tampoc no va voler saber res d’aquestes proves de propietat? Per què la sentència del Suprem sobre les pintures murals de Sixena ni tan sols fa cap menció a la protecció d’aquest patrimoni i al risc que comportaria el seu trasllat? Per què en aquest plet, com ha assenyalat el científic que millor coneix aquests tres litigis a Catalunya, l’historiador de l’art i exconservador del Museu Albert Velasco, “s’ha desautoritzat la fusió de les comunitats de monges de Sixena i Valldoreix el 1971, i aquesta ha estat la base per construir l’argumentari aragonès i destruir la propietat de les obres esgrimida per la part catalana”? Per què s’ha utilitzat aquesta desautorització “per declarar nul un contracte en el qual la priora de Valldoreix, el 1995, manifestava inequívocament la voluntat de deixar per sempre les pintures murals de Sixena al MNAC”? Per què “s’ha fet propietària de Sixena una monja que viu a Vitòria que no sabia ubicar el monestir al mapa i ha donat poders al Govern d’Aragó per litigar”? Per què les obres de Sixena se les van haver d’endur del Museu de Lleida la Guàrdia Civil de matinada?
111 + 44
El Museu de Lleida ha perdut 111 obres pel plet de la Franja i 44 pel de Sixena. La suma d’aquestes dos xifres dona un resultat que possiblement serveix per respondre les preguntes de l’anterior editorial.
