LITERATURA
Albert Villaró guanya el premi Menjallibres de Vilanova i la Geltrú amb ‘Tercer origen’
L’escriptor andorrà Albert Villaró, nascut a la Seu d’Urgell el 1964, va guanyar dijous el premi Menjallibres 2025 de Vilanova i la Geltrú amb la novel·la Tercer origen. Aquest guardó és una iniciativa de l’Institut Municipal d’Educació i Treball i la regidoria de Cultura de Vilanova i la Geltrú, que busca fomentar la lectura entre l’alumnat de Secundària de la capital del Garraf. Així, són els mateixos estudiants els que concedeixen aquest guardó literari amb els seus vots. La novel·la de Villaró es va imposar en la categoria d’alumnes de 3r i 4t d’ESO per davant de La lloba grisa; la història de Dèmeter, de Maite Carranza, i I diumenge meteorit, d’Albert Pijuan. En la categoria de 1r i 2n d’ESO, el llibre més votat va ser Inversemblant, de Paula Vidal. A la xarxa social X, Villaró va agrair el vot dels 300 alumnes que van elegir Tercer origen; va assegurar que va ser un gran honor compartir la final amb “els mestres” Albert Pijuan i Maite Carranza; va felicitar també Paula Vidal i va exclamar “Visca Llobarca! Visca Estamariu!”. Tercer origen, publicada el febrer del 2024 per Estrella Polar-Grup 62, és la primera novel·la juvenil de Villaró, una utopia rural ambientada a Llobarca, un poble imaginari del Pirineu, que podria assemblar-se a Estamariu, on resideix actualment l’escriptor.