ART
Complicitats i diàlegs entre Guinovart i Joan Furriols
En una exposició a Agramunt
L’Espai Guinovart d’Agramunt va inaugurar diumenge l’exposició Guinovart – Furriols Tangents, un diàleg que alhora és un intercanvi d’idees o de respostes a qüestions sovint compartides entre Josep Guinovart (1927-2007) i l’artista de Vic Joan Furriols (1937), que va assistir a l’acte. Anna Llopis, comissària de la mostra, va destacar que “Guinovart i Furriols són dos dels artistes més significatius de la segona meitat del segle XX a Catalunya i amb Tangents pretenem mostrar les petites complicitats que tenien els dos, ja que malgrat treballar en llenguatges molt diferents, amb base en l’informalisme, es trobaven en diferents punts, com el seu interès per la matèria i, especialment, la seua manipulació, és a dir, les tècniques artístiques”. L’exposició a la capital del Sió podrà visitar-se fins al 19 d’octubre. Entre les obres exposades es pot veure El galliner, que Furriols va presentar al VIII Saló d’octubre integrat a la III Biennal Hispanoamericana d’Art el 1955, així com una altra obra inèdita, sense títol, de ciment sobre uralita creada el 1957.