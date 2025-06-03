Rull dona suport al MNAC i reclama esgotar les vies legals per evitar el trasllat de les pintures de Sixena
El president del Parlament demana prioritzar criteris tècnics i científics davant la sentència del Suprem i alerta del risc de malmetre un patrimoni considerat universal
El president del Parlament, Josep Rull, ha visitat aquest dimarts a la tarda les pintures murals de Sixena amb la voluntat de traslladar "tot el suport" al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) davant la "pressió" originada per la sentència del Tribunal Suprem, que obliga al seu retorn. Després de visitar la sala, acompanyat del president de la fundació del museu, Joan Oliveras, el president de la cambra ha assegurat que "cal exhaurir totes les vies judicials" per impedir un trasllat que comportaria "un risc greu de malmetre aquest patrimoni universal". En aquest sentit, Rull ha subratllat que s'han de "prioritzar criteris tècnics i científics", un missatge que també ha enviat al govern de l'Aragó.
En una atenció als mitjans des de la mateixa sala de Sixena del MNAC, el president del Parlament ha explicat que ja tenia prevista la visita durant el seu primer any de mandat, però que la sentència del Tribunal Suprem l'ha accelerat. En aquest context, ha expressat el "suport i reconeixement" al museu i als seus treballadors, que fan una "feina extraordinària de conservació i preservació d'un patrimoni universal". Ha lamentat que el cas està "molt polititzat, en el pitjor sentit del terme".
Pel que fa al litigi, Josep Rull ha dit que no es tracta d'una qüestió de "titularitats", sinó de preservació del patrimoni. "S'han de prioritzar criteris tècnics i científics per damunt de qualsevol altra circumstància a l'hora d'executar aquesta sentència, que ignora els informes unànimes que adverteixen que hi ha un risc greu de malmetre aquest patrimoni si es trasllada en els termes que planteja el Suprem", ha insistit.
Per això, el president de la cambra ha dit que "correspon exhaurir totes les vies legals per defensar aquest patrimoni universal". Preguntat sobre quin missatge transmetria al govern aragonès, Rull s'ha remès a la "unanimitat dels informes" que "no pot ignorar".
El president del Parlament també ha avisat que no pot haver-hi "criteris diferents" segons la ubicació de les obres. Ha posat com a exemple la Dama d'Elx, actualment situada al Museu Arqueològic Nacional de Madrid.