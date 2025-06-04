ESTRENES
Nova música lleidatana per a l’estiu
Selva Nua, Hippiiaa i Pol Simon publiquen singles com a avanços dels seus pròxims discos. El Primavera Sound arranca avui a Barcelona amb concerts de músics internacionals
L’estiu s’atansa i, com cada any, implica nova música, concerts i festivals per a tots els gustos. És el cas de la banda lleidatana Selva Nua, que acaba de publicar el primer avanç del seu segon disc sota el títol Miaboko, tema produït per Josep Maria Serra. Es tracta d’una cançó que remet a la fórmula essencial del grup: sonoritat pop amb influències soul i picades d’ullet a la música lo-fi, sense abandonar les lletres introspectives i evocadores, les melodies singulars i una dosi de misteri que manté els seus oients captivats. La banda ja encara la gira d’estiu, que començarà el 8 de juliol a Barcelona (Vespres UB) i continuarà el 10 del mateix mes a Porqueres.
D’altra banda, Tu ets molt animal és el segon single que publica l’artista multidisciplinària i creadora de contingut Hippiiaa, originària de Lleida, que es defineix a si mateixa com “la catalana indígena”, per la connexió que sent “amb la naturalesa, la terra i les arrels ancestrals”, assegura. Mitjançant la seua música, d’estil EDM (Electronic Dance Music), vol curar les persones. “Cada tipus de música té els seus bpm (beats per minute o pulsacions per minut), igual que els humans, que som energia. Amb les meues cançons intento equilibrar el ritme dels dos amb l’objectiu d’aconseguir connectar amb la naturalesa”, explica Hippiiaa, que també és instructora de Techno Ioga, la base del qual parteix d’aquesta idea.
Així mateix, l’artista treballa amb Ten Productions, una productora de Sabadell amb un llarg recorregut en la creació de hits del gènere dance, com l’icònic Yo quiero bailar de Sonia i Selena. Amb Tu ets molt animal, Hippiiaa vol revertir la idea d’animal associada a una persona. “Crec que dir-li a algú que és molt animal es refereix que té autenticitat, ànima lliure i que estima amb instint pur i lleial”, afirma.
Paral·lelament, el jove cantautor de Ponent Pol Simon va llançar dilluns Batega fort, el seu segon treball, la lletra del qual denuncia de manera subtil però contundent les relacions tòxiques que es disfressen d’amor, especialment en l’adolescència. Acompanyat d’un videoclip rodat en blanc i negre, es tracta d’un avanç del seu EP debut, Mentiras, amb temes del gènere pop-rock i balades, la publicació dels quals està prevista per a les pròximes setmanes.
Compte enrere per a més de 50 festivals a Catalunya
El festival Primavera Sound, que arranca avui al Parc del Fòrum de Barcelona, dona el tret de sortida a un estiu atapeït de concerts de gran format a tot Catalunya. En concret, el certamen porta com a caps de cartell estrelles del pop del panorama internacional actual com Sabrina Carpenter, Charli xcx o Chappel Roan. Per la seua banda, Guns N’Roses serà dilluns vinent el primer gran grup a tocar a l’Estadi Olímpic. Fins al juliol, altres noms com Billie Eilish (14 i 15 de juny), Jennifer López (15 de juliol) i Kendrick Lamar (30 de juliol) també passaran per l’Anella Olímpica. A més, actuaran artistes catalans com Rigoberta Bandini (28 de juny), Aitana (19 de juliol) o Els Amics de les Arts (25 de juliol).
Paral·lelament, estan previstos més d’una trentena de festivals, com el Magnífic Fest, que tindrà lloc al recinte firal de Lleida del 13 al 15 de juny amb un cartell encapçalat per Mikel Izal, Fangoria i Dorian. Entre els altres festivals, destaca el Share Fest (20 i 21 de juny), el Rock Fest (del 26 al 28 de juny), el Canet Rock (5 de juliol) i el Cruïlla (del 9 al 12 de juliol) a l’àrea de Barcelona. Al seu torn, diversos municipis del Pirineu gaudiran de 50 concerts de juliol a agost en el marc del Festival de Música Antiga dels Pirineus.