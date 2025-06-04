ART
Rull demana ‘salvar’ per via judicial les pintures del MNAC
El president del Parlament reclama prioritzar els criteris tècnics. El Govern reitera que complirà la decisió judicial
El president del Parlament, Josep Rull, va visitar ahir les pintures murals de Sixena al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) amb la voluntat de traslladar “tot el suport” al museu davant de la “pressió” originada per la sentència del Tribunal Suprem que obliga a retornar-les al monestir oscenc. El president de la cambra catalana va assegurar que “cal exhaurir totes les vies judicials” per impedir un trasllat que comportaria “un greu risc d’espatllar aquest patrimoni universal”. En aquest sentit, Rull va subratllar que han “de prioritzar-se els criteris tècnics i científics”. Sobre el litigi, va assenyalar que no es tracta d’una qüestió de “titularitats” sinó de preservació del patrimoni i va lamentar que “la sentència ignora els informes unànimes que adverteixen que existeix un greu risc per a les pintures si es traslladen en els termes que planteja el Suprem”. El president del Parlament també va avisar que no hi pot haver “criteris diferents” segons la ubicació de les obres, posant com a exemple la Dama d’Elx, que es conserva al Museu Arqueològic Nacional de Madrid i que és reclamat també des de fa anys per la ciutat alacantina.
Per la seua part, la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, va explicar després del Consell Executiu que la Generalitat espera l’informe tècnic del MNAC abans de decidir com s’aplica la sentència del Suprem. Paneque va insistir que és des del patronat del museu (amb representació de Generalitat, ministeri de Cultura i ajuntament de Barcelona) des d’on s’estudiarà “tècnicament” la viabilitat del trasllat, encara que va reiterar, de totes maneres, que “no hi ha marge de dubte” que el Govern complirà la sentència judicial.
Per la seua part, el president d’Aragó, Jorge Azcón, va dir que aprofitarà la conferència de presidents de divendres a Barcelona per reclamar a Salvador Illa les pintures. També va criticar la ministra i portaveu del Govern, l’aragonesa Pilar Alegría, que “ajudarà Pedro Sánchez i no els aragonesos” a recuperar els frescos del MNAC.