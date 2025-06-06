MÚSICA
El cantant lleidatà Lian debuta amb ‘En cada paso’
El seu primer single s’estrena avui
El cantant lleidatà Lian debuta avui en solitari amb En cada paso, el seu primer single, que ve acompanyat d’un videoclip produït per El Garito. L’artista dedica aquesta cançó al seu avi, a qui estava molt unit i tenia una relació propera i especial.
“El meu iaio va morir fa sis anys i mai em va arribar a escoltar cantar, però és gràcies a ell que avui dia em dedico al que m’agrada”, la música, assegura. “Quan ens va deixar, em vaig animar a apuntar-me a classes de cant. Des d’aleshores, he tingut la sensació que m’acompanya en tot el que faig”, explica el cantant, sobre el significat de la cançó.
Actualment, Lian és també el vocalista del grup de versions de Ponent Comandants de Tros i en el passat va actuar en diverses orquestres. Afirma que David Bisbal és la seua principal inspiració i, de fet, l’any passat van compartir una cançó durant el concert del d’Almeria al Palau Sant Jordi.