Arrenca l'Any Duran i Sanpere per reivindicar la seva tasca en la preservació del patrimoni documental i cultural
El Paranimf de la Universitat de Cervera ha acollit l'acte inaugural presidit per la consellera Sònia Hernández
Tret de sortida a l'Any Duran i Sanpere per reivindicar la figura de l'arxiver, historiador, arqueòleg, museòleg i antropòleg, coincidint amb els 50 anys de la seva mort. Prop de 200 persones han omplert el Paranimf de la Universitat de Cervera en el marc de l'acte inaugural per divulgar i recordar les seves aportacions relacionades amb el patrimoni, la història i la cultura. Durant l'esdeveniment s'ha fet la lectura de textos autobiogràfics i la interpretació de peces musicals de compositors coetanis a càrrec de l'escola de teatre La Caserna i el conservatori de Música de Cervera. L'acte ha estat presidit per la consellera de Cultura, Sònia Hernández, i ha comptat amb la participació de la filla d'Agustí Duran, Eulàlia Duran.
Hernández ha destacat la visió "profunda i moderna" d'Agustí Duran sobre el patrimoni com una eina de "cohesió, coneixement i futur col·lectiu". "Va entendre que preservar la memòria era una tasca d'amor al país i de responsabilitat pública. Li devem la concepció d'una estructura arxivística pensava des del servei públic", ha conclòs.
Per la seva banda, Eulàlia duran ha compartit records de l'activitat "frenètica" del seu pare durant els anys 40 i les vivències sobre la seva manera de treballar. "La seva prioritat era assegurar el passat i el present adaptant-se a les noves autoritats. Actuava sense fer soroll i evitant confrontaments", ha destacat.
La figura de Duran i Sanpere també adquireix especial rellevància per la ciutat de Cervera com una "figura clau" pel llegat que va deixar. En aquest sentit, l'alcalde de la capital de la Segarra, Jan Pomés, ha recordat que la casa pairal de Duran actualment és el cor del Museu Comarcal de Cervera. "És un motor de patrimoni per les generacions futures perquè coneguin la història de Cervera i Catalunya", ha subratllat.
Commemoració que s'allarga fins al maig del 2026
L'Any Duran i Sanpere està organitzat pel departament de Cultura de la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i l'Ajuntament de Cervera, i s'allargarà fins al maig de l'any vinent. Fins aleshores, es faran conferències, exposicions, jornades, publicacions, recursos digitals i altres accions i activitats per divulgar i posar en valor els treballs, les actuacions i les aportacions efectuades per l'arxiver, historiador, arqueòleg, museòleg i antropòleg.
El comissari de l'Any Duran i Sanpere, Xavier Tarraubella, ha destacat una exposició al Museu Comarcal de Cervera que mostra una visió global i transversal d'aquest personatge, així com una jornada al monestir de Pedralbes al mes de novembre per divulgar les seves aportacions més destacades i una sessió pública a la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona al mes de febrer.
A més, Tarraubella ha explicat que es preveuen tres publicacions per apropar la figura de Duran amb un recull de les aportacions en les jornades anteriorment mencionades, una selecció editada pel Museu d'Història de Barcelona sobre la correspondència entre Duran i la seva esposa, Hermínia Grau, i una altra de caràcter gràfic a partir del seu arxiu fotogràfic.
Agustí Duran i Sanpere (Cervera, 5 de juny de 1887-Barcelona, 29 d'abril de 1975) es va dedicar en disciplines relacionades amb els arxius, els museus, l'arqueologia, la història, l'etnografia i el folklore, l'art gòtic i el patrimoni monumental i artístic. De la seva tasca també destaca l'impuls dels Arxius Històrics de Barcelona i Cervera, el Museu d'Història de Barcelona i el Museu Comarcal de Cervera.