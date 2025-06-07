JORNADES
Nova versió d’un llibre de proverbis de Moixé Natan
Tàrrega tanca el cicle de patrimoni jueu
Tàrrega va tancar les primeres jornades d’arqueologia i patrimoni jueus de Catalunya amb la presentació d’una versió actualitzada del llibre Qüestions de vida, de Moixé Natan (1290-1360), que recull proverbis en forma de breus poemes que han estat traduïts i revisats per Josep Xavier Muntané Santiveri, doctor en Filologia Hebrea i especialitzat en judaisme medieval, que ahir va conversar amb Ana Bejarano. El llibre inclou 58 capítols amb 248 poemes del gènere sapiencial, o sigui literatura didàctica i moral. Els proverbis reflexionen sobre les virtuts i vicis de l’ésser humà, incidint en la saviesa, humilitat, caritat o perdó. Natan va ser considerat un intel·lectual de prestigi en la seua època. L’alcaldessa, Alba Pijuan, va posar en relleu la recuperació d’“aquest tresor literari i històric de la Tàrrega de mitjans del segle XIV en una segona revisió molt fidedigna a l’original després de la primera publicació del 2010”. D’altra banda, en les jornades, que van reunir mig centenar de persones, es va presentar un inventari que recull 400 restes arqueològiques jueves a Catalunya.