Espadaler afirma que la sentència dels murals de Sixena és "d'aplicació difícil"
El conseller de Justícia considera que seria "paradoxal" que per complir una sentència "s'acabi malmetent un patrimoni"
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha reconegut que la sentència pel conflicte dels murals de Sixena del MNAC és "d'aplicació difícil". "Seria paradoxal que per complir una sentència s'acabi malmetent un patrimoni", ha apuntat Espadaler en una entrevista a 'El Nacional'.
"Hi ha un component que s'escapa del criteri polític i jo m'atreviria a dir fins i tot del judicial, que és el de preservar la integritat d'aquestes obres d'art", ha reflexionat en veu alta el també secretari general d'Units per Avançar. "Per tant, el que hem dit com a Govern és que siguin els tècnics del Museu Nacional d'Art de Catalunya, que no estan dotats d'una orientació política sinó exclusivament tècnica, que valorin si aquesta sentència es pot complir sense malmetre les obres i, per tant, estem en aquesta fase", ha recalcat Espadaler, que rebutja una entrada de la Guàrdia Civil al MNAC com el 2017 al Museu de Lleida. "Va ser una imatge tremendament dolorosa per a molta gent de Lleida i per als de fora de Lleida. Em sembla que és una imatge a no repetir, crec que aquest no és el camí", ha puntualitzat el conseller de Justícia.