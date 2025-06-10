ARTS
Premien el lleidatà JAM en un festival a l’Alt Empordà
Guardó com a Pallasso de l’Any 2025
L’actor i clown lleidatà Jaume Jové Martí, que des de fa més de quinze anys actua sota el nom artístic de JAM, va rebre el premi de Pallasso de l’Any 2025 en l’última edició del Festival de Pallassos i Pallasses de Vilanova de la Muga, celebrat el 24 de maig passat en aquest nucli de Peralada, a l’Alt Empordà.
“Sense necessitar cap nas roig, i només amb el seu humor que fa riure i pensar, JAM sap connectar amb adults i petits, portant la figura del pallasso a la seua essència més genuïna i compromesa”, va destacar l’organització d’aquest certamen, que va arribar a la 12a edició. JAM va presentar a Vilanova de la Muga l’obra L’Actitud, estrenada el 2023 i amb la qual llavors va guanyar un dels premis de la Fira de Titelles de Lleida i que va exhibir en la passada edició de FiraTàrrega.
JAM s’afegeix a la llista d’altres artistes reconeguts per aquest festival empordanès, com Maite Guevara, Sabanni, Monti, Pepa Plana i Claret Papiol. També van ser mereixedors d’aquest guardó en anteriors edicions la Fira de Circ al Carrer de la Bisbal d’Empordà, Pallapupas - Pallassos d’Hospital i l’ONG Pallassos Sense Fronteres.