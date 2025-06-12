ARTS
‘Hathi’ i ‘Kujira’, del Centre de Titelles de Lleida, de gira per Alemanya i Dinamarca
Actuació el cap de setmana passat a França
El Centre de Titelles de Lleida compta amb una atapeïda agenda estival que el portarà a actuar amb diferents produccions en diversos punts del país i de l’estranger, sobretot el juliol a Alemanya i l’agost a Dinamarca. La companyia lleidatana va arrancar la gira d’estiu fa uns dies a Santa Eulàlia des Riu, a Eivissa, participant en la XI edició del Festival Barruguet, una de les cites més rellevants de les Balears, presentant fins a tres espectacles, dos de carrer (Kujira i Kuntur) i un de sala (Es ven germà petit). La que va ser la primera producció de carrer del Centre de Titelles, Hathi, estrenada el 2017, acaba de tornar del festival Les Jours Heureux, celebrat el cap de setmana passat a la localitat d’Anglet, a prop de Biarritz, al País Basc francès. La gira d’estiu seguirà el juliol a Munic, a Alemanya, on la companyia lleidatana formarà part del 37 Festival Tollwood –un esdeveniment reconegut per la seua diversitat cultural i el seu esperit innovador– amb els espectacles Hathi i Kujira. A l’agost, la gira els portarà fins a Skanderborg, a Dinamarca, per participar amb Hathi en l’SmuckFest, un dels festivals més destacats del país nòrdic i que arriba a la seua edició número 46. Aquest certamen fusiona arts escèniques amb música, en un cartell pel qual han passat estrelles com Will Smith, Gloria Gaynor, Eagle Eye Cherry, Texas o Iggy Pop.
D’altra banda, el Centre de Titelles va informar que, a més d’aquests esdeveniments internacionals, la companyia lleidatana també presentarà durant les properes setmanes produccions com Kissu i Hathi per diverses localitats de Ponent, de Tarrés a Vielha i Bellver de Cerdanya; per altres punts de Catalunya, com Mataró, o per la Franja, a Fraga.