FESTIVALS
Arranca a Barcelona el Sónar de la polèmica
La 32a edició del Festival Sónar va arrancar ahir a Fira Barcelona amb una programació de més de 200 activitats i propostes de 36 països, i ho va fer encara embolicada en la polèmica sobre la relació entre el festival i el fons d’inversió israelià KKR. Això va provocar que, en les últimes setmanes, una quarantena d’artistes programats cancel·lessin les seues actuacions, com la barcelonina Ouineta aquest dimarts. El Sónar de Dia va acollir ahir les actuacions d’Alizzz, Chano Domínguez i Bronquio, entre d’altres. A més, durant la tarda, els assistents van poder visitar la instal·lació Lux Mundi, una experiència audiovisual que reinterpreta les pintures de l’absis de Sant Climent de Taüll. Paral·lelament, el Sónar+D també va arrancar ahir amb l’exposició de més de 100 projectes i desenes d’artistes, tecnòlegs, científics i visionaris.