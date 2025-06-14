Lleida inaugura la temporada de bany i manté l'ampliació horària a les piscines municipals davant la intensa calor
Les temperatures a la capital del Segrià es preveuen enfilar fins als 37 graus durant la tarda d'aquest dissabte
Lleida ha inaugurat aquest dissabte la temporada de bany amb l'obertura de les piscines municipals. Les instal·lacions mantenen enguany l'ampliació horària que la Paeria va aplicar l'any passat per mitigar els efectes de les altes temperatures.
Precisament, les temperatures a la capital del Segrià es preveuen enfilar fins als 37 graus durant la tarda d'aquest dissabte, segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). Aquest cap de setmana també obren les piscines d'altres municipis de la demarcació com Aitona (Segrià) o Bellpuig (Urgell), mentre que Tàrrega o Benavent de Segrià ho han fet aquest divendres.
Altres municipis com Mollerussa, les Borges Blanques o Àger (Noguera) les preveuen obrir durant la propera setmana.
El conseller Dalmau inaugura les noves d'Aitona
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, acompanyat de la delegada del Govern a Lleida, Núria Gil, i l’alcaldessa d’Aitona, Rosa Pujol, ha inaugurat aquest matí un nou complex amb tres piscines en aquesta població del Segrià.
La construcció de les tres noves piscines, que s’ubiquen al mateix lloc on hi havia les antigues, ha suposat una inversió de 594.000 euros, 370.000 dels quals els ha aportat la Generalitat mitjançant el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), i ha estat executat per l’empresa Cozubic SL.