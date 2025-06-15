La jornada familiar del Magnífic Fest posa el colofó final a una quarta edició de rècord amb 22.000 espectadors
La capital del Segrià ha acollit tres dies d'actuacions de grans noms de l'escena estatal com Mikel Izal o Duncan Dhu
El Magnífic Fest tanca aquest diumenge la quarta edició assolint els 22.000 espectadors. El certamen bat rècords per segon any consecutiu, amb l'objectiu de continuar creixent amb la incorporació de grups internacionals en futures edicions. Segons el director del festival, Santi Salvador, un 37% dels visitants són de fora de la demarcació de Lleida, fet que "aconsegueix descobrir el territori a nivell social, gastronòmic i cultural".
El certamen finalitza aquest diumenge al vespre amb una jornada dedicada al públic familiar i les actuacions de grups com Els Atrapasomnis i Les Que Faltaband. Durant tres dies, el certamen ha acollit una quinzena d'actuacions amb grans noms de l'escena estatal com Mikel Izal, Duncan Dhu o Malmö 040.
Els concerts de Mikel Izal, Fangoria, Duncan Dhu, Carlos Ares o Dorian van ser els més destacats, si bé artistes locals com Valdivia també van fer vibrar el públic. "Estem molt satisfets del desenvolupament de la quarta edició del festival i la qualitat dels artistes", ha destacat el director del Magnífic Fest, Santi Salvador.
A banda dels concerts al recinte de les firetes, de manera paral·lela també s'ha celebrat el Magnífic Ciutat per apropar al nucli urbà propostes musicals de forma gratuïta amb convocatòries i concerts a Francesc Macià, Doctora Castells i el carrer Lluís Besa, concretament als locals Tocata i Dabuten. Aquesta programació ha acollit més de 3.000 persones.
El Magnífic Fest acaba una edició de rècord amb el Magnífic en Família, la proposta d'oci familiar amb actuacions i activitats dedicades als infants amb Els Atrapasomnis i Les Que Faltaband com a caps de cartell. També els han acompanyat a la Zona Village representacions de Sac Espectacles i Dance Escape. El públic ambé ha pogut gaudir de jocs i una exposició fotogràfica de Rafa Ariño.
En marxa la cinquena edició del festival
Davant l'èxit d'enguany, Salvador s'ha mostrat "amb ganes" de continuar configurant el cartell de la propera edició. "La cinquena edició serà especial. Ja tenim coses tancades", ha dit el director del festival, qui també ha destacat que es vol apostar per la presència de grups internacionals. "Cap aquí és on volem anar", ha conclòs.
Així mateix, Salvador ha destacat que més de mig miler d'espectadors han aprofitat d'adquirir les entrades de l'any vinent en el marc de la campanya promocional. "Això ens fa ser optimistes i valents a l'hora de programar", ha dit.