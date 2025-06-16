MÚSICA
Un Magnífic Fest de rècord
La quarta edició del festival abaixa el teló amb més de 22.000 assistents, tres mil més que l’any passat. El públic familiar, protagonista de l’últim dia amb l’actuació d’Els Atrapasomnis
La quarta edició del Magnífic Fest de Lleida va superar la seua millor marca i va abaixar ahir el teló amb un total de més de 22.000 espectadors, entre totes les activitats programades des de dijous. Evidentment, els concerts de divendres i dissabte al recinte habilitat a les Firetes –a més del Magnífic en Família d’ahir a la tarda– són els que van sumar el nombre més elevat del públic, amb més de 19.000 persones. A aquestes xifres cal afegir, segons els organitzadors, les més de 3.000 persones que van gaudir dissabte del Magnífic a la Ciutat, amb concerts gratuïts a l’avinguda Francesc Macià, el carrer Lluís Besa i la rambla Doctora Castells, a Cappont. Aquest esdeveniment va comptar amb la col·laboració en la programació musical de la promotora independent Mayday, Ponent Roots, el Beat Cafe & Soul i la vermutería Lo Carrincló. Val a recordar així mateix els concerts celebrats dijous a l’Espai Orfeó en el marc del concurs Stellart de bandes emergents –organitzat per la Casa de la Música de Lleida i el Magnífic–, que va guanyar el grup barceloní Alison Darwin que, d’aquesta manera, tindrà com un dels premis una actuació remunerada en el programa del festival del 2026. Com ja va informar SEGRE, els organitzadors van avançar que la pròxima edició del certamen musical es retardarà una setmana, del 19 al 21 de juny, per no coincidir amb el festival Sónar de Barcelona, com va passar aquest cap de setmana passat.
El públic familiar que va omplir ahir a la tarda l’àrea de les Firetes va gaudir de les actuacions d’Els Atrapasomnis i Les Que Faltaband, una oferta de caràcter gratuït acompanyada a la zona Village de l’animació de la companyia Sac Espectacles i les coreografies de ball de l’escola Dancescape, així com de l’exposició fotogràfica Girando con..., de Rafa Ariño.
Els concerts de Fangoria i Dorian de divendres i de Mikel Izal, Duncan Dhu i Carlos Ares de dissabte van ser els més celebrats d’un cartell amb una quinzena de propostes, també amb accent local, el del cantant de Lleida Valdivia, amb la seua singular fusió de funky, rap i hip-hop.
L’organització va expressar en un comunicat la seua satisfacció davant de la resposta massiva del públic, “que va destacar l’excel·lència del so i de les instal·lacions en general”. També van assegurar que el festival es va tancar sense incidències destacades i amb “una valoració molt positiva respecte al compliment dels horaris, amb tots els concerts arrancant puntuals a les hores previstes”.
D’altra banda, el certamen ja va posar a la venda al seu web l’abonament per als dos dies de l’edició vinent, al preu en oferta de 55 euros.