MÚSICA
Nou concurs Ricard Viñes de piano, amb més premis
Del 24 al 28 de juny i amb 18 pianistes finalistes de tot el món
El concurs internacional de piano Ricard Viñes de Lleida fa un salt endavant. Nova direcció artística, liderada pel músic i director d’orquestra lleidatà Néstor Bayona, més col·laboracions culturals amb altres festivals internacionals i, sobretot, més premis per als concursants, que passaran dels 22.000 als 35.000 euros en total.
La regidora de Cultura de la Paeria, Pilar Bosch, va encapçalar ahir a l’Auditori Enric Granados la presentació de la 26 edició del certamen, que se celebrarà del 24 al 28 de juny amb 18 pianistes procedents d’arreu del món seleccionats d’entre els 120 candidatures presentades. Així, el públic podrà gaudir de músics joves de fins a 35 anys dels Estats Units, Alemanya, França, el Regne Unit, Rússia, la Xina, el Japó i fins i tot Nova Zelanda. “La meua aspiració i gran repte serà impulsar la imatge internacional del concurs Ricard Viñes, perquè es conegui per tot Europa”, va assegurar el nou director, Néstor Bayona, que va comentar que “malgrat que no considero que la música hagi de ser competitiva, el certamen és una gran plataforma per donar a conèixer nous talents”.
El guanyador s’emportarà 18.000 €, a més de gires de concerts per festivals com el de Morelia, a Mèxic; el de Montenegro i el Raimat Arts Festival. El segon rebrà 9.000 euros i el tercer, 5.000, a més d’altres guardons especials (millor espanyol, millor interpretació de repertori de Viñes) i el nou Premi del Públic (un enregistrament professional), que patrocinarà SEGRE. A la gala del dia 28 a l’Auditori, presentada per la periodista televisiva lleidatana Núria Marín, els finalistes estaran acompanyats per l’Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida per Néstor Bayona.
n Una altra novetat del certamen, en aquest cas per al 2026, serà la reconversió del Ricard Viñes juvenil (dedicat cada dos anys a menors de 18 anys) de concurs competitiu a festival de piano, amb apartat de masterclass, segons va avançar ahir Néstor Bayona, i amb concerts de guanyadors d’anteriors edicions per tot Lleida. El concurs ha incorporat nous suports i patrocinis, com els de la Fundació Vera Música, Els Armats de Lleida i la Diputació. La vicepresidenta Sandra Castro va destacar les semifinals de l’esdeveniment el dia 27 al pati de l’IEI.
n El pianista sevillà Juan Floristán, que presidirà un jurat de luxe juntament amb el sud-coreà Kun-Woo Paik, la francesa Lise de la Salle i la catalana Alba Ventura, va destacar aquesta “gran responsabilitat, ja he estat a l’altre costat de la barrera”. Va guanyar el 2015 el prestigiós Paloma O’Shea de Santander. “Un concurs és com una primera barrera, la més difícil en aquest ofici artesà”, va afegir.