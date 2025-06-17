PATRIMONI
Pintures de Sixena, missió impossible
El patronat del MNAC al·lega “incapacitat tècnica” per traslladar-les al monestir “sense posar-les en risc”. Demana crear un grup tècnic, també amb Aragó, per avaluar si es poden moure
El patronat del Museu Nacional d”Art de Catalunya (MNAC) va acordar ahir per unanimitat demanar una “incidència d”execució” en seu judicial per informar de la “incapacitat tècnica” del museu barceloní de traslladar les pintures murals originàries de Sixena en litigi al monestir oscenc en el termini establert per la llei d”enjudiciament civil, 18 dies després que el Tribunal Suprem obligués a restituir-les. Així ho va indicar en un comunicat –en el qual va remarcar la “voluntat” del centre de “donar compliment a les resolucions judicials”–, que es va fer públic a l’acabar la reunió extraordinària d’hora i mitja i que va acabar sense declaracions dels seus integrants. En el text, el patronat va sostenir la “impossibilitat” de traslladar les pintures i restituir-les a la sala capitular del monestir de Sixena “sense posar-les en risc”, segons un nou informe presentat per l”equip del museu.
El patronat també va aprovar demanar a les diferents administracions que conformen el consorci la creació d’un grup de treball de caràcter tècnic i integrat únicament per personal especialitzat, i va convidar el Govern d’Aragó a formar part en aquesta comissió tècnica. Aquest grup de treball, que va recalcar estar integrat “únicament” per personal especialitzat, hauria “d’avaluar i portar a terme els treballs necessaris per al compliment de les resolucions jurídiques dictades en relació amb les pintures de la sala capitular de Sixena”.
Així mateix, van considerar que el govern d’Aragó, si s’integra en aquesta comissió, podria designar els “especialistes” que consideri convenients, que “treballarien conjuntament amb els tècnics designats pel MNAC i les administracions consorciades: l’Estat, la Generalitat i l’ajuntament de Barcelona”. La reunió, presidida per Joan Oliveras, juntament amb el director del centre, Pepe Serra, va comptar amb la presència de la consellera de Cultura, Sònia Hernández: la regidora de l’ajuntament de Barcelona Maria Eugènia Gay; i el secretari d’Estat de Cultura, Jordi Martí. Entre els vocals del patronat figuren l’empresari i mecenes cultural lleidatà Tatxo Benet i la presidenta del Grup Sorigué, Ana Vallés.
D’altra banda, després de fer-se públics els acords del patronat del MNAC, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) va considerar, en un comunicat, “especialment pertinent” la creació d’un grup de treball especialitzat, tot i que va insistir en la preocupació per la preservació dels béns patrimonials afectats per la sentència i va advertir de la importància d’actuar en el marc de les lleis de patrimoni catalana i espanyola.
n El president del Govern d’Aragó, Jorge Azcón, va assegurar que exigirà un cronograma per complir amb la sentència que obliga al retorn de les pintures el màxim respecte a les obres, però “en el menor termini de temps possible”. Azcón es va mostrar obert a la col·laboració entre les diferents administracions i a un grup de treball “que des del primer moment tingui clar que l’objectiu és complir la sentència”, però va avisar que no “ens deixarem prendre el pèl”. L’advocat de l’ajuntament de Vilanova de Sixena, Jorge Español, va avisar que una vegada s’esgoti el termini de vint dies per complir la sentència, preveu reclamar-ne l’execució forçosa.
n El patronat va voler destacar especialment el treball “impecable” portat a terme pel Museu Nacional d’Art de Catalunya al llarg dels anys en la custòdia i conservació d’aquestes obres, salvades i rescatades per Josep Gudiol el 1936, després de ser “greument” danyades per un incendi durant la Guerra Civil i exhibides en el centre de forma permanent des de l’any 1961. A més, va remarcar que el MNAC “n’ha garantit l’accessibilitat universal” i han estat visitades per “milions de persones” i “estudiades” en el marc dels congressos científics sobre art romànic “més prestigiosos del món”.