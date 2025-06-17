El president de l'Aragó, sobre la incidència d’execució del MNAC: "no deixarem que ens prenguin el pèl"
Azcón garanteix la seua col·laboració per a l’entrega dels murals de Sixena
El Govern de l'Aragó ha garantit la seua col·laboració per facilitar el retorn de les pintures murals exposades al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) al Monestir de Sixena i demanarà un cronograma, donant compliment així a la sentència del Tribunal Suprem. Així ho ha expressat aquest dimarts el cap de l’Executiu aragonès i líder dels populars a la comunitat autònoma, Jorge Azcón, en una entrevista en 'Espejo Público'.
Després que el patronat del MNAC acordés en la seua reunió d’aquest dilluns demanar una incidència d’execució en seu judicial per informar de la "incapacitat tècnica" del museu de traslladar les pintures murals en el termini establert per la Llei d’Enjudiciament Civil, Azcón ha afirmat: "Els aragonesos no deixarem que ens prenguin el pèl".
Azcón ha recordat que les pintures murals "han viatjat a Nova York i a Londres" i, a més, "hi ha hagut set trasllats de les pintures dins del museu". Tanmateix, ara que una sentència judicial, "després de moltíssims anys de defensar el que és d’Aragó, diu que tenen que vindre a la comunitat autònoma, ara hi ha problemes tècnics perquè vinguin", ha manifestat. El president aragonès s’ha referit a les pintures murals com "una obra d’art històrica" i, fins i tot, "hi ha qui en parla com la Capella Sixtina del Romànic". "No ens deixarem prendre el pèl. Col·laborarem i demanarem que hi hagi un cronograma perquè les pintures vinguin a la nostra comunitat autònoma, complint una sentència del Tribunal Suprem", ha finalitzat.
