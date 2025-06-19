POLÍTICA
Concerts en el patrimoni a Bellpuig i Vallbona
Aquest juny arranca el programa d’estiu als museus, monuments i jaciments gestionats per la Generalitat, amb més d’un centenar de propostes culturals per tot el territori.
Sota el lema Aquest estiu, Patrimonieja, l’oferta inclou concerts, festivals de música, espectacles, exposicions i activitats familiars, entre altres propostes.
A les comarques de Ponent, destaquen dos programes musicals a l’Urgell, al Convent de Sant Bartomeu de Bellpuig al juliol i al monestir de Vallbona de les Monges a l’agost.
Així, el 5 de juliol està prevista una visita guiada al monument de Bellpuig seguida d’un concert de l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell (OJC), mentre que el 18 de juliol la protagonista musical serà la cantant i actriu catalana Elena Gadel.
D’altra banda, el monestir de Vallbona acollirà una nova edició del festival La Pedra Parla durant el cap de setmana del 2 i 3 d’agost, amb un recital dissabte de cançó francesa, anglesa i de fados i de Polifem Consort i diumenge, amb el Cor Cererols.