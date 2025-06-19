PATRIMONI
Constitueixen el grup tècnic que examinarà l’art de Sixena
Amb experts també d’Aragó, que ahir ja van visitar les pintures del MNAC
El Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) va confirmar la constitució ahir mateix d’un grup amb una desena de tècnics i experts en conservació patrimonial, entre ells la cap de conservació preventiva del museu, Carme Ramells, que avaluarà la possibilitat del trasllat al monestir de Sixena de les pintures murals que conserva i exhibeix el museu barceloní des de fa més de seixanta anys.
Així mateix, va informar de l’entrada a la pinacoteca d’experts nomenats pel govern d’Aragó, que formaran part d’aquesta comissió tècnica, i que ja van examinar les pintures de prop, gràcies a unes grues elevadores i després que el MNAC tanqués al públic la sala on s’exhibeixen aquests fragments pictòrics salvats després de l’incendi i destrucció que va patir el monestir oscenc al principi de la Guerra Civil.
El govern d’Aragó també va confirmar que va participar en aquesta primera reunió de treball i que accepta participar en aquest grup tècnic –impulsat directament per la Generalitat– sempre que es faciliti un “cronograma” de tota l’operació per comprovar que la voluntat de les administracions catalana i estatal sigui “que les pintures de Sixena arribin com més aviat millor a Aragó”. Dilluns, el patronat del MNAC (format per representants de la Generalitat, l’Estat i l’ajuntament de Barcelona) va acordar per unanimitat demanar una incidència d’execució en la qual al·legarà la “incapacitat tècnica” del museu per traslladar les pintures en el termini establert per la llei ni tampoc tècnicament. L’equipament va presentar en aquest sentit un nou informe que constata la “impossibilitat” de restituir els frescos a la sala capitular del monestir “sense posar-los en risc”.
El termini límit per a aquesta incidència d’execució davant del jutjat núm. 2 d’Osca és el 26 de juny. Si el jutjat no l’accepta, des de l’ajuntament de Vilanova de Sixena es podria reclamar l’execució forçosa de la sentència.
■ Un col·lectiu d’advocats denominat Acció Cassandra va anunciar la presentació d’un recurs d’empara davant del Tribunal Constitucional per la sentència del Suprem que obliga el MNAC a retornar els murals de Sixena.
Es tracta del “pas previ” per escalar la qüestió a “instàncies internacionals”, i s’argumenta en la “defensa del dret fonamental a disfrutar del patrimoni artístic en condicions d’accés universal i adequades”, davant de la perspectiva que les obres “siguin traslladades a un espai privat i d’accés difícil”.
D’altra banda, també recorden la “perplexitat” que suposa que tot el procés judicial –inclòs el de les obres del Museu de Lleida– es basa en “la cessió de drets processals” al govern aragonès per part d’una monja resident a Vitòria.