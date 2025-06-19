ART
Dos parròquies amb història
Segones Jornades del Patrimoni de les esglésies de Sant Joan i El Carme de Lleida. Visites guiades dissabte i el 5 de juliol
“Tot el que sigui divulgar el patrimoni artístic és important; que el major nombre de persones el descobreixi, el conegui i acabi per estimar-lo”, va explicar ahir mossèn Xavier Navarro, rector de la unitat pastoral integrada per les parròquies de Sant Joan i El Carme de Lleida. De fet, aquest és l’objectiu principal de les Jornades del Patrimoni d’aquestes dos esglésies, que arriben a la segona edició després de l’èxit de visitants de l’any passat. Anna Maria Gaya i Antonio López, membres de la comissió de patrimoni que impulsa aquestes jornades divulgatives, van presentar el programa d’aquesta nova cita, al costat del rector d’ambdós temples i al president dels Amics de la Seu Vella, Joan Ramon González, col·laborador en aquesta activitat promocional. De fet, González protagonitzarà la primera de les dos jornades previstes, aquest dissabte vinent (10.00 h), amb una visita guiada a l’església de Sant Joan i a la plaça del mateix nom, amb accés especial a les restes del temple primitiu romanicogòtic que es conserven a la sala subterrània municipal i que va ser enderrocat el 1868 per edificar l’actual edifici.
Les jornades culminaran el dissabte 5 de juliol (10.00 h) a l’església del Carme, amb una visita guiada a càrrec de la historiadora Dolors Domingo per les pintures murals de l’artista lleidatà Josep Serrasanta (1916-1998) a la capella del Santíssim, que s’estendrà també per l’església de Sant Pere, la Catedral i Sant Pau, a la Mariola. Inscripcions: upcarmesantjoan@gmail.com, donatiu 3 €.