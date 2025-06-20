L'ajuntament de Vilanova de Sixena demana que es tanquin les sales del MNAC amb els murals i vigilància les 24 hores
L'escrit reclama l'embargament de béns del museu per un valor mínim de 150 milions fins que es retornin les pintures
L'advocat de Vilanova de Sixena, Jorge Español, ha presentat un escrit al Jutjat de primera instància d'Osca demanant mesures preventives que assegurin l'execució de la sentència per tornar les pintures murals del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) a Sixena. Segons ha confirmat a l'ACN, en l'escrit es demana l'embargament dels béns del MNAC fins que es faci efectiu el retorn. Així, es xifra el valor de les pintures en mil milions d'euros i es planteja un embargament per un mínim de 150 milions. L'escrit també reclama que el jutjat estableixi un dispositiu de vigilància de les pintures per part de les forces públiques les "24 hores del dia" i que es tanquin les sales del museu on s'hi exposen les pintures murals.
En l'escrit remès al jutjat també es demana que el museu català faci un llistat de béns i drets susceptibles de ser embargats o que habiliti els recursos econòmics en el pressupost de la institució. Alhora, reclama el tancament de les sales on s'hi exposen les pintures i l'entrega de tota la documentació per al "desmuntatge".
També exigeix les actes i informes de la reunió del patronat de dilluns en què el museu va al·legar impossibilitat tècnica per fer el trasllat i que s'adverteixi als responsables de l'equipament que incorreran en un delicte de desobediència en cas que no s'assumeixin les mesures preventives que es decretin.
Per Español, l'escrit del patronat és un "desafiament en tota regla" que creu que volen emmascarar amb l'oferiment del govern de l'Aragó de formar part de la comissió tècnica.
De fet, el consistori aragonès ja va anunciar que demanaria l’execució forçosa de la sentència que obliga a lliurar les pintures murals del monestir que hi ha al Museu Nacional. L’advocat de Vilanova de Sixena va assenyalar que respectava el del patronat, però que la sentència s’havia de complir. Per això, va afirmar que una vegada s’hagi esgotat el termini de 20 dies per complir la sentència fixat pel tribunal, preveu presentar al jutjat número 2 d’Osca la instància per demanar l’execució forçosa.