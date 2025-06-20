LITERATURA
L’escriptor Xavier Bosch obre avui el Juncosa Llegim
L’escriptor i periodista Xavier Bosch, un dels triomfadors del passat Sant Jordi amb la seua última novel·la, Diagonal Manhattan, obrirà avui (18.00 h) el certamen literari Juncosa Llegim, a la Casa de la Cultura d’aquesta localitat de les Garrigues. Bosch parlarà de la novel·la i mantindrà una conversa amb el públic, en un acte que culminarà amb firma de llibres. Juncosa Llegim, que seguirà demà dissabte, està coordinat per l’escriptora Ramona Solé i compta amb la col·laboració de la llibreria Quaderns de les Borges Blanques.
Així, la jornada de demà arrancarà les 10.00 amb una visita guiada a Juncosa, a càrrec de Josep Preixens, seguirà amb una sessió de contes amb Ramona Térmens i, a les 11.30, una nova sessió literària, titulada Misteris entre línies, amb dos autors de gènere negre: Margarida Aritzeta, que parlarà de la seua novel·la L’hort de les ànimes, i Jaume Albert Ollé, amb Una veritat i unes quantes mentides. Cleofé Campuzano tancarà el migdia amb una lectura poètica.
A la tarda, sessió juvenil (18.00) amb Emma Mussoll, amb la seua novel·la No he estat jo; i Muriel Villanueva, amb Lluna de migdia; i novel·la històrica (19.00) amb Antonieta Jarne (Carrer Galera 5) i Salvador Balcells (L’estafa del segle).