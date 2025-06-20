ART
Venen dos talles romàniques per 75.000 €
La Suite Subastas de Barcelona va vendre dimecres dos talles romàniques del segle XII, d’origen estimat al Pirineu de Lleida, per 75.000 euros. En concret, un Crist en Majestat, en fusta tallada i policromada de 47 centímetres d’alt, procedent d’una col·lecció particular de la Corunya, que es va rematar per 40.000 euros. El catàleg de la sala destacava la seua “semblança manifesta amb la Maiestas del frontal romànic de Santa Maria de Taüll”. Del mateix col·leccionista es va vendre la talla d’una Verge d’un Calvari, de 41 cm d’alt, per 35.000 euros. El catàleg identificava l’autoria com de l’Escola Catalana de la Vall de Boí.