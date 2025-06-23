El govern de l'Aragó suspèn la participació dels seus tècnics al grup de treball per al trasllat de les obres de Sixena
L'executiu del popular Jorge Azcón considera "inacceptable" la incapacitat declarada pel MNAC
El govern de l'Aragó ha suspès la participació dels seus tècnics al grup de treball per al trasllat de les obres de Sixena hores després que el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) hagi presentat una petició d'incident d'execució de la sentència del Tribunal Suprem (TS) per la "incapacitat tècnica" d'abordar les tasques que comporta executar-la. El govern del popular Jorge Azcón ha considerat "absolutament inacceptables" els termes que el museu català expressa en aquest incident, i recorda que la decisió del TS, que donava 20 dies per fer el trasllat, no tenia "possibilitat de recurs". El MNAC, opina l'executiu d'Azcón, "insisteix a oposar-se al compliment de la sentència" perquè "no proposa un termini per a la devolució".
Alhora, el govern aragonès acusa el MNAC de seguir insistint en els "danys irreparables" que provocaria el trasllat com a argument principal per oposar-s'hi "sense cap justificació tècnica".
Per això lamenta "profundament" la voluntat "implícita" del MNAC de "no acatar" la sentència del TS "tot i la bona fe i la col·laboració dels tècnics de l'executiu aragonès per ajudar el museu català a complir-la".
En aquest sentit, el govern d'Azcón opina que el MNAC "ha decidit trencar el clima de confiança" en el diàleg tècnic, i com a resposta "suspèn la participació" dels tècnics al grup de treball. Alhora, reafirma la voluntat "irrompible" de fer complir la llei "per tots els mitjans judicials que siguin necessaris" i alerta que només acceptarà "el compliment íntegre" de la sentència del Suprem, "incloses totes les pintures objecte de la decisió judicial sense cap distinció".