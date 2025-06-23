El MNAC comunica al jutjat d'Osca la seua "incapacitat tècnica" per traslladar les pintures murals de Sixena
El museu presenta la petició d'incident d'execució de la sentència
El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) ha presentat aquest dilluns en seu judicial d’Osca la petició d’incident d’execució de la sentència del trasllat de les pintures murals de Sixena. A través d'un escrit, el museu manifesta la seva "incapacitat tècnica de dur a terme aquesta operació en el termini establert per la llei d’enjudiciament civil ni tampoc tècnicament", així com "la impossibilitat de realitzar el trasllat de les pintures murals per restituir la Sala Capitular del Reial Monestir de Sixena sense posar-les en risc". El patronat del MNAC va acordar el passat 16 de juny per unanimitat demanar aquest incident d’execució.
Pel que fa les pintures Profanes, que també formen part d’aquest procediment, el MNAC ha manifestat que "les seves característiques i estat de conservació, des d’un punt de vista estrictament tècnic, són diferents: no van patir les conseqüències de l’incendi, no requereixen un tractament previ de consolidació i totes elles es troben sobre un suport rígid i pla".
El museu considera que els riscos per a la seva manipulació i trasllat "són inferiors" i el museu estudia de forma separada el seu procés de reintegrament.