L’aranès Mari Boya fitxa per Aston Martin i es converteix en el primer pilot de la seua nova acadèmia
El jove pilot, de 21 anys i natural de Les (Lleida), que competeix en F3 per a Camps Racing, estrenarà la seua condició de pilot Aston Martin en pista el proper 27 de juny, amb l’arrencada del Gran Premi d’Àustria en el Red Bull Ring.
El jove pilot José María Navalón Boya va fitxar aquest dimarts per l’equip Aston Martin de Fórmula 1, en convertir-se en el primer pilot de la 'Team Driver Academy', una nova estructura a l’escuderia britànica per formar, acompanyar i projectar a la pròxima generació de pilots cap a la seua estructura en la màxima categoria, segons un comunicat.
Amb aquest acord, el pilot espanyol vestirà el característic color verd d’Aston Martin i formarà part del "projecte més ambiciós dins de la Fórmula 1", gràcies a "instal·lacions pioneres per al desenvolupament dels seus monoplaces i una plantilla de primer nivell", a què recentment es va unir l’enginyer Adrian Newey.
El programa de joves pilots de l’escuderia, dissenyat com una via estructurada de formació i creixement, permetrà a Mari Boya integrar-se a l’entorn de l’equip des d’aquest mateix any, compaginant la seua temporada en la Fórmula 3 amb Camps Racing amb diferents activitats dins de l’estructura d’Aston Martin, les instal·lacions del qual ja ha visitat.
"Unir-me al programa de joves pilots d’Aston Martin és un somni fet realitat. És una oportunitat única per aprendre d’un equip amb tanta ambició en la Fórmula 1. El meu objectiu és absorbir tot el coneixement possible, contribuir en tot el que pugui i continuar demostrant el meu potencial en la pista", va valorar l’espanyol.
Per a Boya, "tenir grans ídols i referents a Aston Martin com Fernando Alonso, o Pedro de la Rosa" va ser "un gran afegit" per prendre aquesta decisió. "No podria estar més content. El meu objectiu ara és tornar-li la confiança a l’equip amb resultats en pista i participant en el seu desenvolupament fins triomfar en F1", va agregar.
Per la seua part, Andy Cowell, CEO i 'Team Principal' de l’equip Aston Martin, es va mostrar "molt content" de donar la benvinguda a Mari Boya. "És un talent prometedor amb una trajectòria sòlida, velocitat natural i una mentalitat decidida, però també és un esportista increïblement complet, una qualitat que valorem molt en l’automobilisme", va elogiar.
"El nostre objectiu és recolzar el seu desenvolupament en totes les àrees, des de la conducció i el feedback tècnic fins els mitjans de comunicació, la preparació física i el creixement personal, preparant-lo per a les exigències de la competició al més alt nivell", va apuntar sobre l’ilerdenc.
Boya serà el primer pilot de la nova acadèmia de talents de l’escuderia britànica, dedicada a dedicada a identificar i formar a la pròxima generació de pilots. Des del kàrting fins els monoplaces, l’Acadèmia ofereix un camí cap a les categories superiors de l’automobilisme, amb tècniques de pilotatge, feina en simulador, preparació física, formació en mitjans i una immersió completa en els caps de setmana de cursa.
"Estem orgullosos de llançar l’acadèmia, un programa dissenyat per identificar, donar-los suport i desenvolupar talents excepcionals al volant. Guiar a joves talents a través d’algunes de les etapes més exigents i competitives de les seues carreres no només és un privilegi, sinó també una passió compartida per tot l’equip", va dir Cowell sobre un programa en col·laboració amb DPK Racing i aprofitant les connexions globals i l’experiència en kàrting de Fernando Alonso.