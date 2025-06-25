La tercera edició del Sant Miquel de les Lletres de Lleida, amb dos nous premis literaris
Oferirà més de 40 activitats del 6 a l'11 d'octubre, sota la direcció de Mertxe París
La setmana literària i cultural del Sant Miquel de les Lletres de Lleida concedirà dos nous premis literaris en la tercera edició que se celebrarà del 6 a l'11 d'octubre sota la direcció de la llibretera, editora i escriptora Mertxe París. D'una banda, el certamen atorgarà a algun escriptor o escriptora catalana el premi Rosa Fabregat, i de l'altra, homenatjarà algun professional vinculat al sector literari amb el premi a la Trajectòria. El Sant Miquel de les Lletres oferirà més de 40 activitats repartides per tota la capital del Segrià i té la vocació de "créixer i consolidar-se com un esdeveniment de referència a Catalunya", segons ha assenyalat Antoni Gelonch, president de la Fundació Horitzons 2050, organitzadora del certamen.
La nova directora, Mertxe París, tindrà el suport i l'assessorament de professionals del sector com els llibreters Jordi Souto i Quela Fontecha; la professora universitària i exeditora de Pagès, Joana Soto; l'escriptora Montse Vendrell i la bibliotecària Annabel Ramos.
Durant la presentació de la tercera edició, s'ha confirmat que els dos nous guardons literaris es lliuraran el dissabte 11 d'octubre i que la voluntat és que tinguin una dimensió que vagi més enllà de les comarques de Lleida.
Els organitzadors també han explicat que la pròxima edició s'endarrerirà uns dies respecte a la de l'any passat per tal de no coincidir amb les festes de tardor, ni amb el festival Musiquem Lleida.
Més de 40 activitats programades
A hores d'ara s'està ultimant un programa de conferències i taules rodones que París ha qualificat "d'ambiciós" i que abraçarà àmbits com l'esport, l'espiritualitat, la literatura catalana o l'estat del món.
La tercera edició repetirà actes en escoles bressol i de primària, i també en farà als instituts. A més, es preveuen lectures en veu alta o presentacions en residències d'avis, una marató de contacontes, un mercat del llibre o un vermut literari.
El Sant Miquel de les Lletres també ha confirmat tres concerts a l'Espai Orfeó: el de Meritxell Gené el dimecres 8 d'octubre, el de Montse Castellà el dijous dia 9 i el de Pau Alabajos el dissabte dia 11.