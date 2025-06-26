Naix el premi Rosa Fabregat
En el marc del Sant Miquel de les Lletres, organitzat per la Fundació Horitzons 2050. Es concedirà a un escriptor d’àmbit nacional juntament amb el també acabat de crear Premi a la Trajectòria
El Sant Miquel de les Lletres, la setmana literària i cultural que organitza a la tardor la Fundació Horitzons 2050, ha pres la iniciativa perquè Rosa Fabregat tingui el reconeixement que mereix amb la creació d’un premi que portarà el seu nom. Es concedirà anualment a un escriptor d’àmbit nacional, no necessàriament poeta, i s’entregarà juntament amb un Premi a la Trajectòria també acabat de crear per la Fundació, que es donarà a algú relacionat amb la literatura en qualsevol dels seus diferents àmbits, des de la creació a l’edició o a la promoció. Antoni Gelonch, president de la Fundació Horitzons 2050, té molt clars els motius pels quals la poeta de Lleida mereix el reconeixement d’un premi que porti el seu nom. “Cal honorar-la perquè cal fer-ho amb les persones que han estat a les verdes i a les madures en l’àmbit de la literatura”, va dir ahir per començar. Fabregat, va explicar, “ha estat una persona polièdrica que ha fet poesia, assaig i novel·la”. I el més destacat: “Ha estat dels pocs escriptors que jo he vist en les presentacions de llibres d’altres escriptors.” Realment extraordinari. “Va ser dona”, va destacar Gelonch, “en un món que quan va començar a estar activa era molt d’homes”, i va ser una dona, a més, “que va decidir viure a Lleida després d’haver nascut a Cervera i haver viscut en molts llocs, inclosa Alemanya”. Gelonch va esgrimir també una raó personal: “Era farmacèutica”, com ell. Fabregat va trencar l’estereotip que un escriptor només pot ser de lletres. “Era una persona encantadora però tenia el seu caràcter”, va destacar. I va afegir: “Posar en relleu persones amables però fermes en els seus principis és important en una època en què tot és molt líquid i molt immediat.”
“Es valora poc la confluència de factors diferents” que va saber unir la poeta i científica homenatjada, va concloure el president d’Horitzons 2050.
El Sant Miquel de les Lletres estrena directora: Mertxe París. La llibretera i editora va presentar ahir juntament amb Gelonch la tercera edició d’un certamen que no para de créixer. Hi haurà quaranta activitats. A l’IEI es faran taules redones “ambicioses”, va afirmar París, sobre espiritualitat, literatura catalana, esport i l’estat del món. A l’Espai Orfeó hi haurà tres concerts (Meritxell Gené, Montse Castellà i Pau Alabajos). Hi haurà actes de literatura i cuina al Sunka. Les activitats en escoles s’ampliaran a instituts i residències padrins. Hi haurà vermut literari, mercat del llibre i contacontes. Tot es farà del 6 a l’11 d’octubre per no coincidir amb la Festa Major de Tardor i Musiquem Lleida!. “Esperem que aleshores ja no faci calor”, va dir ahir Gelonch. Per si de cas, ell se’n va demà a Noruega.