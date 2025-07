Japó, EUA i Regne Unit, a la final del Ricard Viñes

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La japonesa Saya Ota, la nord-americana Karina Tseng i el britànic Yuanfan Yang disputaran demà la gran final del XXVI concurs internacional Ricard Viñes de piano de Lleida. El jurat els va seleccionar d’entre els vuit semifinalistes que van actuar al llarg de la jornada d’ahir a l’Auditori. Els altres cinc oferiran avui divendres concerts gratuïts al pati de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, entre 11.00 i 12.00 i de 18.00 a 19.30 h. Els tres finalistes (dos dones per primera vegada en la història del concurs) protagonitzaran la final demà a l’Auditori (19.00) juntament amb l’Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida per Néstor Bayona, en una gala presentada per la televisiva Núria Marín. Entrada: 10 euros.