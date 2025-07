L'Aragó fa la petició de l’execució forçosa de la sentència de Sixena i fixa un límit de 7 mesos per lliurar-les

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

El govern de l'Aragó ha presentat aquest divendres al Jutjat civil de Primera Instància i Instrucció número 2 d’Osca la petició d’execució forçosa de la sentència que ordena el lliurament de les pintures murals del Monestir de Vilanova de Sixena que hi ha al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). Dijous va finalitzar el termini d’entrega voluntària i l’executiu aragonès ha fet un cronograma estimatiu de les feines a fer per part del MNAC per complir la sentència que assenyala un termini aproximat de 7 mesos per poder tornar les pintures. Així mateix, també han presentat al jutjat un informe sobre la idoneïtat de condicions estructurals i mediambiental del monestir i demana tancar les sales del MNAC perquè els seus tècnics hi treballin.

La sentència del Tribunal Suprem del 27 de maig ratifica la que a dictar l’Audiència Provincial d’Osca, que al seu torn, confirmava la del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 d’Osca. En els tres casos, s’ha determinat l’obligació que el MNAC lliuri les pintures murals. Són 35 fragments que provenen de la Sala Capitular i els 8 fragments de pintures profanes. En total 43 fragments que el MNAC exhibeix a les sales 16 i 17 de l’equipament.

El cronograma estimatiu de les tasques a fer per part del MNAC per complir amb la sentència que Aragó ha presentat al jutjat, preveu diverses fases de documentació prèvia i assajos de procediment. També redacció de projectes de desmuntatge, embalatge i trasllat; licitació de serveis i execució dels projectes de desmuntatge, embalatge i trasllat. Per tot, s’assenyala un termini aproximat de 7 mesos. En aquest sentit, es demana la imposició de multes de 5.000 euros al dia al MNAC en cas que s’incompleixin les fites setmanals fixades al cronograma adjuntat al jutjat, així com l’advertència de cometre un delicte de desobediència per part del director de MNAC i el president del Patronat de l’equipament en cas d’incompliment.

Així mateix, es demana al MNAC que permeti de “manera immediata” l’accés dels tècnics aragonesos a les sales on hi ha les pintures, durant “tot el temps que requereixin i amb tots els mitjans auxiliars que determinin necessaris”, amb les sales tancades al públic.

Aragó també considera l’accés a les pintures i al sistema de muntatge expositiu actual, així com tota la documentació relacionada a això i conservada als arxius del MNAC “absolutament imprescindible” per poder planificar el lliurament de les obres amb “garanties de conservació i seguretat”. També veuen imprescindible l’accés a les dades sobre les condicions mediambientals, de temperatura i humitat relativa, d’aquestes sales i de les sales on els fragments han estat exposats amb anterioritat al seu ingrés al MNAC.

Finalment, Aragó demana que en els treballs de documentació i de presa de dades que els seus tècnics han de fer a les sales tancades del MNAC, es permeti com a primera actuació “ineludible”, dur a terme un aixecament fotogràfic de les dues sales amb tots els seus fragments exposats.