El pati de l’IEI, escenari del concurs Ricard Viñes

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Després de la penúltima prova musical, dijous passat, del concurs internacional de piano Ricard Viñes, els cinc semifinalistes que no van aconseguir accedir a la final van actuar ahir al pati de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, presidit per un piano de cua i convertit en un petit auditori a l’aire lliure. Jakob Aumiller (Alemanya), Alexandre Lutz García (Espanya-França), Taewoong Yoo (Corea del Sud), Natalie Schwamova (República Txeca) i Lizaveta Zasimovich (Bielorrúsia) van guanyar una actuació remunerada amb una beca de 300 euros per a cada un i van omplir així de música clàssica l’IEI. La 26 edició del concurs internacional de piano va reunir a Lleida des de dimarts passat 18 joves pianistes menors de 35 anys de 14 països de tot el món, seleccionats d’entre més de 120 aspirants, el triple de l’edició anterior. Organitzat per l’ajuntament de Lleida, aquest any es van incorporar com patrocinadors l’IEI de la Diputació, així com la Fundació Vera Música i Els Armats de Lleida, la qual cosa s’ha traduït també en un notable augment dels premis, de 22.000 a 35.000 euros. El primer premi, dotat amb 18.000 euros i una gira de concerts, se'l disputaran avui els tres finalistes: la japonesa Saya Ota, de 30 anys; la nord-americana Karina Tseng, de 23; i el britànic Yuanfan Yang, de 28. La gala final, que comptarà per primera vegada amb dos dones pianistes, tindrà lloc a l’Auditori Enric Granados (19.00, 10 €, retransmesa en directe per Lleida TV), presentada per la televisiva Núria Marín. El concursant que quedi en segon lloc obtindrà un premi de 9.000 euros i el tercer, un de 5.000. Els tres pianistes actuaran al costat de l’Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida pel lleidatà Néstor Bayona, director artístic del concurs.