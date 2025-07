El Petit de Cal Eril obre el seu ‘iglú’ musical al Mercat del Pla

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El Petit de Cal Eril, la banda del cantant de Guissona Joan Pons, va anunciar a l’abril per sorpresa el seu retorn a l’actualitat musical després de tres anys de silenci discogràfic. Del 10 al 13 de juny, va presentar el nou disc, ERIL, ERIL, ERIL, amb quatre concerts a Barcelona. I dijous passat, va emprendre gira per la resta de capitals catalanes amb una primera parada a Lleida, instal·lant al Mercat del Pla el seu singular iglú de vent musical, una escenografia que el mateix artista defineix com “un espai oníric i efímer” per degustar les seues noves cançons, amb lletres farcides de misteris, promeses, secrets, pensaments i un mar de dubtes.