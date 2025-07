Xavier Puig defensa la cultura coral al capdavant de l’Orfeó Català

Publicat per Europa Press Creat: Actualitzat:

El nou director artístic de l’Orfeó Català, el lleidatà Xavier Puig (Cervera, 1973), va afirmar ahir que la nova temporada 2025-2026 i durant els propers quatre anys reivindicarà la “cultura i pràctica coral” catalana i la nova generació de compositors contemporanis. Puig, el nomenament del qual va ser anunciat fa un any, va encapçalar la presentació de la seua primera temporada al capdavant de l’Orfeó Català i el Cor de Cambra del Palau, destacant que el seu full de ruta estarà marcat per les quatre paraules que Antoni Tàpies va escriure al cartell de les festes de la Mercè del 2002: “Cantar, conèixer, estimar, servir.”

El president de la Fundació Orfeó Català, Joaquim Uriach, va assegurar que el nomenament de Puig “suposa una continuïtat en aquesta línia d’exigència i qualitat” de la institució, persistir en l’aposta per internacionalitzar el cor i reforçar el compromís de l’Orfeó amb autors d’altres èpoques. Per la seua part, el director general del Palau de la Música, Joan Oller, va qualificar el músic i director coral lleidatà com una persona compromesa i que coneix l’Orfeó –dirigeix el cor de cambra de l’Orfeó des del 2018, càrrec que ara compaginarà–, i va destacar la seua “capacitat de pensar projectes originals i portar-los fins al final”.

Puig proposa per a l’Orfeó un programa que combina les obres del gran repertori habitual –com la Novena de Beethoven, el Rèquiem de Verdi o la simfonia Resurrecció de Mahler– amb obres “poc habituals en les quals tindrà un paper protagonista el patrimoni coral català”. El gran projecte de la pròxima temporada de l’Orfeó serà el debut a Los Angeles (EUA) al costat del director Gustavo Dudamel, que ha escollit el cor per interpretar la Missa solemnis de Beethoven.

Se n’oferiran tres concerts –el 20, 21 i 22 de febrer–, en els quals actuarà també el Cor de Cambra del Palau amb l’Orquestra Filharmònica de Los Angeles, i abans d’anar als Estats Units es farà una gira catalana amb l’Orquestra Simfònica del Vallès per Sabadell, Barcelona i Terrassa.