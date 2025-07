El paper de la dona a la llar burgesa

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Aquests dos objectes formaven part de la Casa Duran i Sanpere de Cervera quan aquesta casa tenia la seva funció original, no de Museu, sinó d’habitatge familiar. A través d’ells podem conèixer el paper de la dona en una llar burgesa. La canastra servia per posar llanes o altres objectes de labor, encara que sembla que la família el feia servir per posar bolquers. Aquest objecte ens parla de les senyores i filles, a qui la moralitat conservadora burgesa atribueix la costura per ser unes bones mestresses. D’altra banda, la planxa ens parla de les persones que estaven al servei de la família, que quasi sempre eren dones i que s’encarregaven de les feines domèstiques.

Canastra de vímet, últim quart del segle XIX.CRBMC

Durant dècades, a peces com aquestes no se’ls ha prestat atenció perquè se les considerava poc significatives, però si apliquem la perspectiva de gènere en com explicar la Casa Duran, objectes com aquests prenen rellevància. Tots dos objectes formen part del projecte Rellegir la casa en clau de gènere, que es pot trobar al web del Museu de Cervera.