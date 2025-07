Voltors negres i velociraptors, parents llunyans al Prepirineu de Lleida

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El voltor negre (Aegypius monachus) i el velociraptor (un dinosaure carnívor) semblen molt diferents però tenen moltes més coses en comú de les que pugui semblar a primera vista. Són parents llunyans, ja que tots dos provenen d’una mateixa línia evolutiva. De fet, els voltors són dinosaures!

Al jaciment iberoromà de Serrat dels Espinyers (Isona i Conca Dellà) es van trobar uns ossos de voltor negre. Això ens explica que, fa més de 2.000 anys, els voltors negres ja donaven voltes pel cel del Prepirineu.

Restes de voltor negre aparegudes al jaciment iberoromà de Serrat dels Espinyers (Isona i Conca Dellà.

Els estudis d’aquests tipus de restes ens permeten saber com eren la flora i la fauna en el passat, comparar-les amb les de l’actualitat i observar els seus canvis. Els dinosaures són presents a Isona des de fa més de 70 milions d’anys i, en concret, el voltor negre segueix molt vinculat a la zona ja que, no gaire lluny d’Isona, als boscos de la Serra Mitjana, hi ha una zona protegida de nidificació del voltor negre.