La cara més espiritual de l’art

“Una experiència molt bonica que combina art i espiritualitat”. Així va definir ahir sor María Victoria Triviño, superiora del Convent de Santa Clara de Balaguer, el curs d’iconografia religiosa que se celebra a l’Hotel Santuari del Sant Crist. Contenta a més per haver arribat la 14a edició d’aquesta singular activitat artisticoreligiosa, que aquest any ha congregat una dotzena de participants. I de nou amb la presència de tot un mestre, l’italià Giancarlo Pellegrini, que des de la dècada dels anys 80 s’ha dedicat a l’estudi i la difusió d’aquest art.

Una de les seues deixebles a Catalunya, l’artista barcelonina Glòria Deumal, organitza des de l’any passat aquesta cita artística a Balaguer, quan es va recuperar aquesta iniciativa després de quatre anys d’interrupció després de l’esclat de la pandèmia de la covid. “Les persones que s’han inscrit al taller són apassionades per aquest tipus de representació artística, però també per la religiositat”, va destacar Deumal. En aquest sentit, cada jornada del curs arranca a primera hora amb una missa, en la qual en la pregaria es demana la inspiració divina per ajudar a representar el millor possible els rostres de les icones religioses. Cada any, el taller es dedica a un personatge determinat. Si el 2024 van ser Sant Francesc i Santa Clara, en aquesta ocasió és la figura de la Mare de Déu, amb una imatge més complexa (amb el Nen) per a alumnes experts i una altra de més senzilla per als que s’inicien en aquesta artesania.

Cinc participants de Ponent (entre els quals dos germanes clarisses), quatre de Barcelona i un de Deltebre culminaran demà el curs, amb una missa i benedicció de les obres.