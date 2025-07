El cost de l’extracció d’or al riu

Publicat per Marta Planes Cases Redactora del digital Creat: Actualitzat:

El Segre és un riu aurífer i tenim molts cronistes àrabs que expliquen com s’extreia or del riu. Segurament, la recerca d’or la farien dones i nens com a complement de l’economia familiar. Avui, en temps de crisi, l’or s’ha convertit en un valor refugi per a molts inversors i això n’ha disparat el preu que se’n paga. A l’Amèrica del Sud, la febre de l’or ha ressorgit amb força i ha encès una lluita pel seu control entre governs, miners il·legals i màfies. L’or es busca de forma artesanal amb l’àbac (o batea), un plat metàl·lic o de fusta què serveix per separar, amb l’ajuda de l’aigua, l’arena de les partícules d’or. Darrere aquesta pràctica s’amaga una realitat dolorosa: moltes dones i infants treballen en condicions d’explotació, exposats a riscos físics, abusos i tòxics, com l’ús del mercuri, que contamina greument rius i ecosistemes. Tot i els esforços d’alguns governs, la manca de control perpetua aquest drama social i ambiental.