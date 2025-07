El Tabaca Film Fest ‘viatja’ a Gerri de la Sal i projectarà 40 films

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Una nova seu, a Gerri de la Sal, més projeccions de pel·lícules (uns 40 films de diferents formats), un dia més de certamen i més activitats paral·leles, fins i tot teatre. Aquest és el pla de la segona edició del Tabaca Film Fest, un festival amb el segell de cine mitològic, que va nàixer l’any passat al municipi de Vall de Cardós (vegeu el desglossament) i que ara se celebrarà de l’11 al 14 de setembre a la capital del Baix Pallars. “El festival necessitava resituar-se en un altre espai d’acollida per continuar avançant”, va justificar ahir així el trasllat una de les impulsores de l’esdeveniment, l’actriu Ivana Miño. Juntament amb Gisela Arnao i Laia Gabriel, integrants de l’Associació Gat Negre, van presentar aquesta cita cinematogràfica a la diputació de Lleida, acompanyades de l’alcaldessa de Gerri, Anna Sentinella, i el vicepresident de la corporació provincial Juan Antonio Serrano.

L’edifici museístic de l’Alfolí de la Sal acollirà les projeccions i activitats culturals del festival, que ha rebut 251 curtmetratges de 29 països dels cinc continents, dels quals se n’exhibiran una quarantena, més del doble que l’any passat. També s’ha previst repartir 3.000 euros en premis, el doble de dotació respecte al 2024. Entre altres novetats, Miño va destacar el projecte Mite, càmera, acció!, per al qual ja han començat a gravar un fons audiovisual de memòria oral del Pallars a partir de relats dels padrins del Pirineu. I també la Beca Farrera, una residència artística per crear un guió de curtmetratge, en col·laboració amb el Centre d’Art i Natura (CAN) de Farrera.

L’actriu Nausicaa Bonnín i el director i guionista Pau Freixas encapçalaran el jurat del Tabaca, que arrancarà el 9 d’agost amb l’exposició fotogràfica Lo mite emmascarat, de la nord-americana Ashley Suszczynski. El col·lectiu artístic local Application Rejected protagonitzarà la clausura del Tabaca amb l’obra teatral Festum. Més informació a tabacafilmfest.com.

■ Tot just quinze dies després de la cita de Gerri de la Sal, Ribera de Cardós celebrarà del 26 al 28 de setembre l’hereu del Tabaca', el nou Cardós Film Fest, festival també mitològic de cine i literatura. L’alcalde de Vall de Cardós, Joel Baró, defensa que “ja fa anys que treballem aquest concepte de mitologia; de fet, a l’agost celebrarem la 12 edició de l’Ambruixa’t, la fira de bruixes i encantades del Pallars”.

“Ens sentim tan cocreadors del Tabaca com la Associació Gat Negre, però teníem formes diferents d’entendre el desenvolupament del festival a mitjà i llarg termini. Hem decidit construir el Cardós Film Fest d’acord amb els valors de l’acció de govern que impulsem des del municipi, i dimensionat als nostres recursos”, va afegir.