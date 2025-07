Concerts i patrimoni en vuit escenaris singulars del Segrià

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La cinquena edició del projecte Escenaris singulars oferirà vuit propostes escèniques en el mateix nombre d’espais patrimonials de la comarca del Segrià des d’aquest diumenge vinent i fins al 21 de setembre. Aquest cicle, que combina concerts d’artistes del territori, patrimoni arquitectònic i gastronomia de proximitat, arrancarà diumenge a l’església parroquial de Soses i visitarà posteriorment Torrebesses, la Granja d’Escarp, Aitona, Artesa de Lleida, Vilanova de la Barca, Massalcoreig i Vilanova de Segrià. Així es va detallar ahir en la presentació del cicle a l’Institut d’Estudis Ilerdencs de Lleida, en un acte que va comptar amb la participació de la vicepresidenta de l’IEI, Estefania Rufach; el vicepresident tercer i responsable de Cultura del consell comarcal del Segrià, Àlvaro Boqué; la tècnica de Cultura del consell, Marta Aguilà, i el de Joventut, David Lesan.

Rufach va posar en relleu un cicle que dona a conèixer el patrimoni historicoarquitectònic i la gastronomia del Segrià, fusionat a més amb la música i la cultura “amb una visió de territori”. En la mateixa línia es va expressar Boqué a l’assenyalar que Escenaris singulars és un mitjà per conèixer “allò que tenim més a prop”, mentre que Lesan va remarcar que el cicle és “una gran oportunitat per als joves músics” perquè actuen en espais “singulars i emblemàtics, amb una infraestructura professional”. Aguilà, per la seua part, va destacar l’heterogeneïtat de la programació, amb propostes per a tots els públics. Així, el grup folk del Ebre Terrae actuarà aquest diumenge (21.00 h) davant l’església de Sant Llorenç de Soses. Després del recital, l’ajuntament oferirà al públic una degustació de fruita de temporada.

Les següents cites: a Torrebesses el 30 d’agost (dansa); a la Granja d’Escarp el 6 de setembre (poesia recitada); i cinc propostes musicals a Aitona (7 de setembre), Artesa de Lleida (dia 13), Vilanova de la Barca (14), Massalcoreig (20) i Vilanova del Segrià (21).