Arranca el Dansàneu més divers

Demà divendres arrancarà la 34 edició del Dansàneu, la més diversa en les més de tres dècades del Festival de Cultures del Pirineu, amb especial protagonisme de la paraula, amb figures com Emma Vilarasau, Carlos Cuevas o Rosa Renom; i de la música –Quimi Portet, Mayte Martín, Judit Neddermann, Salvador Sobral...–, acompanyant produccions de dansa i sempre amb el denominador comú del patrimoni natural, monumental i gastronòmic aneuenc.

En aquest sentit, la directora del Dansàneu, Rut Martínez, va assegurar ahir a SEGRE que “cada vegada resulta més fàcil atreure grans artistes al festival, un projecte que s’ha anat consolidant i enfortint, sobretot des que vam poder mantenir-nos i adaptar-nos en l’època de la pandèmia i, més endavant, després de rebre el Premi Nacional de Cultura”.

Sobre aquesta diversitat de gèneres, la responsable de la programació recorda que “la dansa, des que el Dansàneu va arrancar als anys 90 amb uns cursets de balls tradicionals, sempre ha estat la columna vertebral del festival, però cada vegada volem posar també l’accent en allò que costa molt de poder veure a Àneu, com el teatre de text, els recitals o concerts especials”. Així doncs, la marca Dansàneu s’ha convertit en un pol d’atracció: “Referents que tota la vida hem mirat de lluny, ara podem portar-los”, remarca.

Per exemple, l’organització ha aconseguit atreure a Àneu una gran ballarina i coreògrafa catalana, Melania Olcina Yuguero (Premi Nacional de Dansa 2023), per protagonitzar demà (22.30 h) l’espectacle inaugural del festival després de la inesperada baixa d’última hora del basc Jon Maya a causa d’una lesió. “Olcina actua dijous [avui] a CaixaForum Sevilla i farà tot un esforç per a venir a Esterri amb el muntatge Halo”, va destacar la directora. Unes hores abans (19.00 h), l’actriu Rosa Renom escenificarà a la plaça Major d’Estaron La majordoma.

Martínez també va posar de manifest la descentralització del Dansàneu, que s’estendrà fins al 3 d’agost en 27 espais repartits pels quatre municipis d’Àneu. “Cada edició mirem d’aprendre de l’anterior, per exemple, millorant la visibilització de la dansa instal·lant grades; amb la climatització d’un dels grans espais del festival, el poliesportiu d’Esterri; o amb la contractació d’autobusos per traslladar el públic, per exemple a Estaron, i no col·lapsar així el poble amb cotxes particulars”, va afegir Martínez que, seguint la filosofia del Dansàneu, aposta “per la qualitat, sense obsessionar-nos amb els números, no perseguim ser un festival que s’omple amb 50.000 espectadors”.