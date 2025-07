El nou número de ‘Mangrana’, una mirada crítica al col·lapse del món

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La revista cultural Mangrana acaba de publicar un nou número, ja disponible a totes les llibreries catalanes i a les plataformes digitals Biblio Digital (accés gratuït), iQuiosc i mangrana.cat. Aquest número 15 està dedicat a l’apocalipsi, no com a final sinó com a revelació.

La publicació reuneix veus que, des de les arts visuals, el pensament crític, el periodisme cultural i la reflexió filosòfica, qüestionen el present per imaginar futurs.

També inclou una crònica sobre el festival DocsBarcelona i una selecció d’exposicions rellevants, com Origen, coproduïda pel Museu de Lleida i la Fundació Sorigué, que fa dialogar a obres contemporànies amb peces d’art ancestral.