Santa Maria de Sanaüja estrena una nova coberta

Després de dotze mesos d’obres, la Generalitat va informar ahir del final dels treballs de restauració de l’església de Santa Maria de la Plaça de Sanaüja, a la Segarra, amb una inversió de 300.000 euros. Les obres, impulsades pel departament de Cultura i la Fundació La Caixa dins del programa Temps de Gòtic, posen en relleu aquest edifici catalogat com Bé Cultural d’Interès Nacional millorant la interpretació del monument i del seu entorn. Els treballs han permès protegir algunes zones del monument que estaven deteriorades per les inclemències atmosfèriques i s’ha adequat l’espai de la planta sota coberta per a la visita pública.

L’actual església parroquial de Santa Maria és una construcció gòtica tardana (1509-1515), modificada al segle XVIII. Originalment, la coberta estava formada per lloses de pedra. Sobre aquesta es va construir –segurament durant la restauració del segle XVIII– una coberta de teules. Aquesta solució va provocar que les aigües pluvials penetressin sota la coberta i l’anessin deteriorant. Ara, aquesta nova restauració ha consistit a rehabilitar i tancar perimetralment aquesta zona per protegir-la. A més, també s’han restaurat i consolidat diversos elements de la façana de l’església per protegir-la de les filtracions.