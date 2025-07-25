MUSEUS
Experiències culturals de km 0 a l’Ecomuseu d’Àneu
Programa una vintena de propostes fins al 31 d’agost. Visites al patrimoni, teatralitzacions i tallers etnobotànics
L’Ecomuseu de les Valls d’Àneu ofereix fins al 31 d’agost una àmplia programació d’activitats d’estiu, amb una vintena de propostes, en la filosofia d’aquest equipament com a museu participatiu, connectat amb el llegat viu del territori aneuenc, a través d’experiències que van més enllà d’una visita guiada.
Entre les propostes més destacades a la seu central de l’Ecomuseu, a Casa Gassia de Esterri d’Àneu, es poden destacar les experiències teatralitzades, protagonitzades per personatges femenins de creació pròpia, que aporten una mirada contemporània i crítica a les formes de vida i pensament del món rural. D’aquesta manera, Esperanceta de Casa Gassia ofereix funcions cada dimarts i dijous (19.00); els dimecres (19.00), Joana Gascona condueix l’activitat Vespre de bruixes; i també els dimecres (17.15), Àrnica guia la ruta urbana El cul del poble pels racons més significatius d’Esterri d’Àneu.
D’altra banda, els divendres (10.00), des de Casa Gassia s’organitza la ruta Les plantes de les bruixes, un taller d’etnobotànica que explora l’univers màgic i medicinal de les herbes del Pirineu.
A més, als espais radials de l’Ecomuseu (vegeu el desglossament), destaquen propostes com les experiències històriques de Joc de dames, que tenen en compte el significatiu paper de les dones al territori des del segle XI: els dimarts i divendres a Sant Pere del Burgal (10.30) i els divendres al castell de València d’Àneu (18.00).
Una altra proposta singular és Desperta, Holmes!, unes experiències detectivesques a les esglésies úniques de Sant Pere de Sorpe (dimecres, 18.00) i Sant Pere de Jou (dijous, 18.00), dos edificis excepcionals carregats d’intrigues i trencaclosques.