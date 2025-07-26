MÚSICA
Més de 200 amants del reggae se citen a Tàrrega
El càmping municipal de Tàrrega acull aquest cap de setmana la segona edició del festival autogestionat TàReggae amb més de 200 entrades venudes entre amants d’aquesta música i la previsió de superar el mig miler d’assistents. Des d’ahir i fins demà passaran pel recinte més d’una quinzena d’artistes de reggae i dub en format Sound System, entre els quals hi ha Ponent Roots.
Des de l’organització van recordar que les sessions diürnes, a partir de les 12.00 i fins les 21.00 hores, són gratuïtes i el públic pot gaudir de música, parades d’artesania i food trucks. Durant el dia d’avui actuaran Dubchained Sound System, Laia Selectora, Judy, Mother Earth, Abzu, Red Land Sound i Hugo Otto, i a la nit, ja de pagament, serà el torn de Indy Boca Sound System i Imperial Sound Army.