ART
Màrius Carretero, un pintor en el record
Avui es compleixen 15 anys de la mort de l’artista lleidatà Màrius Carretero. Preparen un homenatge al novembre
Avui es compleixen 15 anys de la mort inesperada de l’artista lleidatà Màrius Carretero, amb tot just 63 anys. Mestre del pinzell, sobretot de l’aquarel·la, el cor d’aquest artista i activista cultural lleidatà nascut el 1946 va deixar de bategar en plena classe de pintura a l’associació Aspid aquell 26 de juliol del 2010. Des d’aleshores, nombroses entitats i associacions culturals de Ponent continuen recordant Màrius Carretero, fundador de l’associació Arts de Ponent i col·laborador en infinitat d’activitats culturals. El desè aniversari de la seua mort va coincidir en plena desescalada del confinament per la pandèmia de la covid. Ara, coincidint amb els 15 anys de la seua desaparició, la família i diverses entitats de Lleida preparen un sentit homenatge a l’artista, que es materialitzarà amb una exposició d’aquarel·les inèdites de gran format, el proper mes de novembre a la sala de l’associació Res Non Verba de Lleida. El muntatge expositiu fins i tot recrearà el seu estudi –el racó d’en Màrius– per recordar-ne l’obra, la seua figura carismàtica i la tasca que va desenvolupar a favor de la cultura lleidatana.
Núria Carretero, filla de l’artista, va explicar com a portaveu de la família que “la nostra intenció sempre ha estat la de recordar la memòria i obra del Màrius: des del cicle d’homenatges que vam inciar un any després de la seua mort fins al manteniment del seu web, en el qual s’explica tota la seua trajectòria, i la pàgina de Facebook Recordant Màrius Carretero, en el qual anem actualitzant tot allò que hem fet per ell en aquests anys”. Una plataforma oberta des d’avui perquè gent del món de la cultura vagi deixant els seus records vinculats a l’artista, en una iniciativa que culminarà el 5 de novembre amb l’estrena d’una exposició “perquè el seu llegat sigui cada dia més conegut”.