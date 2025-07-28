Els tècnics del govern d'Aragó accedeixen al MNAC
Comencen els treballs de l'aixecament fotogramètric de les pintures profanes de la sala 17
Els tècnics del govern d'Aragó han accedit aquest dilluns al MNAC poc abans de les onze del matí. Segons fonts del govern aragonès, els tècnics han començat a treballar en l'aixecament fotogramètric, en primer lloc de les pintures profanes, situades a la sala 17. Els tècnics no han entrat per la porta de les oficines, on s'hi han concentrat una cinquantena de persones entre els quals hi havia diputats de Junts i representants de l'ANC, el Consell de la República i l'AMI, que ja han abandonat el lloc. Fonts del MNAC han explicat a l'ACN que en total són quatre tècnics que estan treballant amb normalitat. Les feines es prologaran fins dimecres.
El govern d'Aragó ha explicat en un comunicat que els tècnics treballen des d'aquest dilluns per fer les feines d'aixecament fotogramètric de les pintures profanes i murals del Monestir de Sixena, uns treballs, han apuntat, "necessaris per conèixer en detall les mesures, la textura i el color real" i que això "facilitarà el seu posterior tractament i muntatge al monestir".
L'equip tècnic està encapçalat per la conservadora-restauradora Natalia Martínez de Pisón, assessora externa del govern de l'Aragó, i integrat també per membres del laboratori de Fotogrametria de l'Escola d'Arquitectura de la Universitat de Valladolid. Han entrat al museu a les onze menys deu i han estat rebuts pel cap de seguretat del centre.
El govern ha indicat que a petició del MNAC han accedit a la sala 17 on hi ha les pintures profanes, una feina que s'han desenvolupat durant tot el matí per passar a continuació a la sala 16, on hi ha les pintures murals de la sala capitular de Sixena.
A través d’una elevadora, primer s'estan escanejant les obres, per realitzar un registre geomètric de les mesures exactes i de la seva superfície i textura. Això, han indicat, permetrà després disposar d’un mapa de superfície. A continuació, es duu a terme la fotogrametria, una tècnica que superposa imatges i que permet conèixer el color real de les obres. Aquests treballs es desenvolupen en unes tres o quatre hores.
Sala 16
Quan finalitzin a la sala 17, passen a la sala 16 per repetir el procés amb les pintures murals, que s’exhibeixen en arcades que simulen les de la sala capitular. A més, la conservadora restauradora examinarà els sistemes d’ancoratge de totes les obres, gràcies a l’elevadora que està facilitant l’accés a les mateixes i al registre obert que el museu ha deixat en el cas de les pintures murals per conèixer el sistema de subjecció.
Aquest dilluns els treballs es prolongaran fins a les 18.00 hores i continuaran aquest dimarts i dimecres al museu, en el cas d’aquests dos dies ja centrats a la sala 16 amb les pintures murals.
"Tensió"
El director general de Cultura del govern d'Aragó, Pedro Olloqui, ha explicat que els primers moments hi ha hagut "una certa tensió per la forta vigilància a la qual estaven sotmesos els tècnics i també per una restricció en els moviments pel mateix museu". Tot i això, afegeix que la situació s'ha relaxat i que els tècnics han treballat després en "condicions de respecte i normalitat".
També ha remarcat que les feines dels tècnics es fan en un context "de forta tensió institucional que ha vingut precedida en els dies anteriors" i aquest dilluns amb "mobilitzacions convocades per les organitzacions independentistes" a les portes del MNAC.
Olloqui ha afegit que com diu el president de l'Aragó treballaran "sense deixar que els hi prenguin el pèl" i "sense deixar que els despistin amb l'execució del cronograma que culminarà amb el trasllat i instal·lació de les pintures al Monestir de Sixena".