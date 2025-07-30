MÚSICA
Albert Guinovart i el Cat Klezmer Trio, a Rialp
El festival celebra 25 anys de divendres al 17 d’agost amb artistes de primer nivell. Inclourà sis concerts i una conferència
Un quart de segle. És el temps que porta el Festival de Música de la Vila de Rialp programant artistes de primer nivell aquest municipi del Pallars Sobirà. L’edició d’aquest any, marcada per l’aniversari, tindrà lloc de l’1 al 17 d’agost i reflectirà els principis fonamentals del festival: arrelament al territori, diversitat musical, suport a les noves generacions, divulgació i projecció internacional.
Entre els artistes destacats que actuaran aquest estiu es troba el reconegut pianista i compositor barceloní Albert Guinovart, que obrirà el festival divendres a la nit (22.00) a l’església de Rialp. Més endavant, el diumenge 10 d’agost (22.00), està previst el concert del Cat Klezmer Trio, que explorarà músiques del món a ritme de clarinet, tenora, guitarra i contrabaix. La resta de la programació es pot consultar al lloc web www.festivalrialp.com.
El certamen recordarà el que va ser el seu creador i director durant 21 anys, Josep Sabarich, que va morir el 2023. Des de l’any 2001, ha atansat a Rialp artistes de gran calibre nacional i internacional com Jordi Savall, Ara Malikian, Ainhoa Arteta, el Quartet Casals o l’Orquestra Simfònica de Berlín.