Aragó requereix formalment la documentació de les obres de Sixena i el MNAC insisteix que l'entregarà al jutjat
El govern aragonès creu que la informació obtinguda és d’un “valor molt alt” per poder procedir al trasllat
El director general de Cultura del govern de l’Aragó, Pedro Olloqui, ha assegurat aquest dimecres que enviaran un burofax perquè el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) entregui la documentació sobre les pintures murals de Sixena a l’assessora tècnica aragonesa que està treballant al MNAC. En una atenció als mitjans, Olloqui ha explicat que el seu govern requereix de nou aquesta informació. Fonts del MNAC han insistit a l’ACN que aquesta informació l’entregaran en seu judicial. D’altra banda, Olloqui ha dit que les tasques dels tècnics aragonesos acabaran aquest dimecres i que n’estan “molt satisfets”. “El volum d’informació obtinguda és d’un valor molt alt per poder procedir al trasllat de les pintures murals”, ha celebrat.
Durant la presentació de les noves obres del Museu d’Osca, Olloqui ha lamentat tenir “problemes per accedir” a la documentació del museu. “És una qüestió greu i important per a nosaltres perquè la resolució de l’estat de dret obliga les institucions catalanes a entregar la documentació”, ha lamentat. “Aquesta entrega, tot i que s’ha demanat, no s’ha produït” ha afegit. Per això, el director general de Cultura del govern de l’Aragó ha indicat que la consellera Tomasa Hernández ha remès una "sol·licitud formal“ perquè consti la sol·licitud i la petició d’entrega a la representant aragonesa al museu Natalia Martínez de Pisón.
“L’actitud que ens hem trobat fins ara no ens fa ser optimistes i tenim una mirada de preocupació”, ha dit. També ha comentat que els cal obtenir la documentació perquè els falta “traçabilitat de l’estat de conservació i les operacions que s’han fet al llarg dels anys mentre les pintures han estat a Catalunya”.
De nou, també ha criticat que no s’hagi permès de pressa física de mostres. “És sorprenent perquè els propietaris som els aragonesos. És una oposició contra el propietari”, ha sentenciat. “No volem estendre la tensió més enllà del raonable i farem la petició per via judicial, però lògicament forma part de la tensió institucional”, ha dit. En aquest sentit, el MNAC va informar aquest dimarts que no s'havia denegat la presa de mostres, sinó que s'havia de gestionar a través de la jutgessa.
El director general de Cultura del govern aragonès ha repassat les tasques que estan fent els tècnics enviats pel govern d’Aragó al MNAC aquest dilluns. “Van començar la feina en una situació de forta tensió institucional i social, amb mobilitzacions d’organitzacions independentistes que van tensar molt l’inici dels treballs”, ha assegurat.
Si bé ha dit que els treballadors del MNAC “van facilitar al màxim els treballs de l’equip tècnic”, ha afirmat que les primeres hores dins el museu van ser “difícils per l’equip tècnic aragonès”. “S’ha de distingir entre l’escenari que es va produir per part de les institucions catalanes i els treballadors del museu que van tenir un comportament correcte i de respecte”, ha conclòs.
“Van ser rebuts pel director de seguretat del MNAC, però no han compartit en cap moment cap qüestió amb el director del museu. No deixa de ser sorprenent”, ha criticat.
Satisfets amb la feina feta
Olloqui ha confirmat que les feines dels tècnics aragonesos acabaran al llarg d’aquest dimecres i que estan “molt satisfets” de la tasca feta. “El volum d’informació obtinguda és d’un valor molt alt per poder procedir al trasllat de les pintures murals al monestir de Sixena”, ha comentat. “S’aporta informació molt nova que compartirem amb tothom sobre l’estat de les pintures”, ha concretat.